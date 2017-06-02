Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarkan’ın merakla beklenen ve çok yakında çıkaracağı yeni pop albümü de ilk kez fizy’de müzikseverlerle buluşacak. Yapılan iş birliği kapsamında Tarkan, dijital müzik platformu fizy’nin reklam çekimlerinde de yer alacak. Tarkan ve Turkcell işbirliği her yaz heyecanla beklenen Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi konserlerinde de devam edecek.