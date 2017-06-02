Tarkan’ın merakla beklenen ve çok yakında çıkaracağı yeni pop albümü de ilk kez fizy’de müzikseverlerle buluşacak. Yapılan iş birliği kapsamında Tarkan, dijital müzik platformu fizy’nin reklam çekimlerinde de yer alacak. Tarkan ve Turkcell işbirliği her yaz heyecanla beklenen Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi konserlerinde de devam edecek.
Tarkan'ın albümü ilk kez Fizy'de
02.06.2017 - 12:04 | Son Güncelleme: 02.06.2017 - 12:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’nin megastarı Tarkan ve Turkcell’in müzik platformu fizy güçlerini birleştirdi.
Etiketler : tarkan,turkcell,
478595 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/478595.aspx
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