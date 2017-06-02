Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Böbrek Vakfı, diyaliz tedavisi gören böbrek hastaları için her yıl geleneksel olarak düzenlediği iftar yemeğini bu yıl da Yeşilköy Dürümcü Baba’da gerçekleştirdi. Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftarda “Fazilet Hanım ve Kızları” adlı dizide Nil karakterini canlandıran Tuğba Melis Türk ve İpek Tanrıyar hastaları yalnız bırakmadı. Keyifli başlayan iftar organizasyonunda; orucunu hastalarla birlikte açan İpek Tanrıyar, bir çoğunu uzun yıllardır tanıdığı diyaliz hastalarıyla tek tek ilgilendi. Masaları dolaşarak hastalarla sohbet eden Tanrıyar’ın gözü 10 yıldır tanıdığı genç bir diyaliz hastasını aradı. Masada oturanlara, “nerde benim kızgın dostum diyerek, genç arkadaşını soran Tanrıyar, “onu kaybettik, artık hayatta değil” cevabını alınca göz yaşları içinde baygınlık geçirdi. Hastalara eşlik eden hemşirenin müdahalesi ile kendine gelen Tanrıyar’ı Vakıf Başkanı Timur Erk teselli etti.

