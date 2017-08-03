Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı'nın dünyaevine girmeye hazırlandığı Şeyma Subaşı, Elele dergisine röportaj verdi. Şeyma, "Acun aşık olunmayacak insan değil. Acun her kadını etkiler." diyerek müstakbel eşini göklere çıkardı.

"ALLAH ONA İNANILMAZ BİR BEYİN VERMİŞ"

Her şey mi harika! Zor yanları var mı Acun ile birlikte olmanın?" sorusuna Subaşı, "Şöyle; adam 20 saat çalışıyor neredeyse. Adamın 'dur'u yok. Her zaman Acun'un işi, toplantıları var. Bu hayatı biz de yaşıyoruz da, tabii ki Acun çok çalıştığı için yaşıyoruz. Ben gerçekten Acun gibi işine sarılan bir adam daha bilmiyorum. İnanılmaz bir beyin vermiş Allah ona ve o da çok iyi kullanıyor." diyerek müstakbel eşine övgüler dizdi.

"EVLİLİĞİ HİÇ HAYAL ETMEDİM"

Şeyma Subaşı'na "Nasıl bir düğün hayal ediyorsunuz?" diye soruldu. Subaşı, şöyle cevap verdi: "Hiçbir zaman evlilik odaklı bir insan olmadım. Evliliği çok fazla hayal etmedim. Bana ilk kez gelinlik denerken nasıl bir gelinlik hayal ettiğimi sorduklarında, hiç gelinlik hayal etmediğimi fark ettim. Acun'dan önce de o hayallere hiç girmedim, giremedim. Belki yengeç burcuyum, olmalıydı, arkadaşlarımın hepsinin de vardı ama benim olmadı. Belki de bana bu hayal kurdurtulmadı."