Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kemer Belediyesi ağustos ayı olağan meclisinde, Belediye Başkanı Mustafa Gül ile Meclis Üyesi Yunus Nergiz arasında festival gerginliği yaşandı. Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, başka belediyelerin de festival yaptıklarını belirterek “Biz üç gün, Finike ve Kaş 7 gün festival yaptı. Mesele bunun hesabını vermek değil. Biliyorsunuz 3 yıldır meclise iki tane önerge geliyor, işçi maaşı ve festival” dedi. Bu sırada söze giren AK Partili Meclis Üyesi Yunus Nergiz, “Kiriş Mahallesi’nde oturuyorum. Süpürgeci var ya feryat ediyor. Maaşlar duruyor” diye konuştu. Mustafa Gül de Nergiz’e “Bir tane ikramiye hariç bir tane işçi maaşı alacağı olsun, sabaha istifa ediyorum” diye cevap verdi. Gül, tartışmanın hemen ardından borçlanma yetkisini oylamaya geçti. Oylama sırasında meclis üyelerine seslenen Yunus Nergiz, “Bu parada 80 milyonun hakkı var. Bu salona ismi verilen Ömer Halisdemir’in hakkı var. Evet diyenler de vebal altındadır ve bu para Ebru Gündeş’e, Bülent Ersoy’a gidiyor. Takdir sizin. Vicdanınızla baş başa bırakıyorum” diye konuştu. Bu sırada Mustafa Gül, “Arkadaşımız belediyenin kapısında çok yattı otellere gönderin de dükkan kiralayayım diye. Dükkan kiralasa böyle olmayacaktı” derken Yunus Nergis “Bütün dükkanları sen almışsın” dedi. Bu sırada yaşanan gerginlikte Gül, güvenlik görevlilerinden Nergiz’in dışarı çıkarılmasını istedi. Özel güvenlik talimat üzerine Nergiz’i salondan dışarı çıkarttı.