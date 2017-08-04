Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kanal D'de yayınlanan "Çocuklar Duymasın" adlı dizi hakkında soruşturma başlatırken, bir kötü haber de Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan geldi.

RTÜK, DİZİYE TERÖR ÖRGÜTÜNÜ ÖVMEK SUÇUNDAN CEZA VERDİ

RTÜK, Çocuklar Duymasın dizisine "terör ve suç örgütünü övmek" suçunu işlediği gerekçesiyle ağır para cezasına çarptırdı. Kanal D'nin bir önceki ayın reklam gelirlerinin yüzde 2'si oranında verilen cezanın 800 bin TL civarında olacağı belirtiliyor.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kanal D'de yayınlanan "Çocuklar Duymasın" adlı dizide Kitaplıkta FETÖ'nün faaliyetlerini dünyaya tanıttığı "Barış Köprüleri; Dünyaya Açılan Türk Okulları" isimli kitabın izleyicilere gösterilmesinin ardından harekete geçerek soruşturma başlatmıştı.

800 BİN TL PARA CEZASI VERİLDİ

Üst Kurul, dünkü toplantısında uzmanların hazırladığı bu rapor doğrultusunda konuyu ele aldı. Yapılan tartışmaların ardından Kanal D'ye "terör örgütü ve suçu övme" suçunu işlediği gerekçesiyle reklam gelirlerinin yüzde 2'si oranında ceza verilmesini kararlaştırdı. Verilen cezanın miktarının 800 bin TL civarında olduğu bildirildi.