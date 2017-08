Türkiye Gazetesi

Ekranların heyecanla takip edilen yarışması O Ses Türkiye’nin yeni sezonundaki jüri üyeleri merak konusu... Geçen sezon Sibel Can, Hadise, Murat Boz, Gökhan ve Hakan kardeşler jüri koltuğuna oturmuştu. Sibel Can ise yayınladığı basın açıklaması ile bu sezon yarışmada olmayacağını duyurdu. Can, “2016-2017 sezonunda TV8 ekranlarında Türkiye’nin en güzel seslerinin seçildiği O Ses Türkiye programının jürilerinden biri olma heyecanını bana yaşatan, başta sevgili Acun Ilıcalı olmak üzere; tüm jüri üyesi dostlarım Hadise, Murat Boz, Gökhan ve Hakan’a, Tarık Sezer ve muhteşem orkestrasına sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Yeni yayın döneminde programa dahil olması için görüşülen tüm Türkiye’nin hepimizin Yıldız’ı çok sevdiğim Yıldız Tilbe’ye şimdiden hayırlı uğurlu olmasını dilerim” dedi. Acun Ilıcalı, Yıldız Tilbe’ye teklif götürdü ama net bir yanıt daha alamadı.