Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Show TV ekranlarında olayı eksik olmayan 'Dünya Güzellerim'in yeni sezonunda Afrodit lakaplı şarkıcı Banu Alkan'ın olmayacağı yerine ünlü popçu Demet Akalın'ın getirileceği iddia edildi. Haberi, Felaket tellalı lakaplı şarkıcı Onur Akay duyurdu.

"DEMET'İ İZLEYECEĞİZ"

Instagram hesabından Yılmaz Morgül ve Hande Yener'e müjde olarak duyuran Onur Akay, "Yapımcı firma Demet Akalın'a çok cazip bir teklif götürdü. Yeni sezonda, Dünya Güzellerim'de Banu Alkan'ın yerine Demet'i izleyeceğiz." notunu düştü.