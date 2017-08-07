Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

19 Eylül'de Fransa'da nikah masasına oturacak olan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın düğün davetiyelerinin gösterişten uzak olması dikkat çekti.

FRANSA'DA "EVET" DİYECEKLER

Acun Ilıcalı sevgilisi Şeyma Subaşı ile Fransa'nın dünyaca ünlü sahil kasabası Saint Tropez'de 18-19 Eylül'de evlenecek. Düğün 19 Eylül gecesi ünlü bir beach'te yapılacak.

SADE BİR DAVETİYE TERCİH ETTİLER

Düğüne 300 kişi davetli. Otel dahil misafirleri Acun Ilıcalı ağırlayacak.Düğün için özel bir davetiye dizayn edildi. Şeyma Subaşı'nın seçtiği davetiyenin en büyük özelliği sade olması.

İşte çiftin düğün davetiyesi;