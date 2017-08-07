Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk yazar Metin Hara ile ilişkisi yılan hikayesine dönen Brezilyalı model Adriana Lima, arkadaşlarıyla çıktığı eğlence turunda Gülşen'in 'Dan Dan' isimli şarkısıyla coştu.

"YENGE, MESAJ MI GÖNDERİYORSUN?"

Vatan Gazetesi'nde yer alan habere göre; arabayla giderken 'Dan Dan' şarkısını son ses açan ve oynayan Adriana Lima'ya, takipçileri "Yenge, Metin enişteye mesaj mı gönderiyorsun?" diye sordu.

'DAN DAN'IN SÖZLERİ

Ya beni gelip alırsın buradan

Ya da bir ses duyarsın oradan

Öldürürüm kendimi Dan dan dan dan dan dan

Blöf yok valla billa

Bana sen lazım illa

Güzellikle veya zorla zorla zorla