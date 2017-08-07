Türk yazar Metin Hara ile ilişkisi yılan hikayesine dönen Brezilyalı model Adriana Lima, arkadaşlarıyla çıktığı eğlence turunda Gülşen'in 'Dan Dan' isimli şarkısıyla coştu.
"YENGE, MESAJ MI GÖNDERİYORSUN?"
Vatan Gazetesi'nde yer alan habere göre; arabayla giderken 'Dan Dan' şarkısını son ses açan ve oynayan Adriana Lima'ya, takipçileri "Yenge, Metin enişteye mesaj mı gönderiyorsun?" diye sordu.
'DAN DAN'IN SÖZLERİ
Ya beni gelip alırsın buradan
Ya da bir ses duyarsın oradan
Öldürürüm kendimi Dan dan dan dan dan dan
Blöf yok valla billa
Bana sen lazım illa
Güzellikle veya zorla zorla zorla