Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla'nın Bodrum ilçesi Torba kavşağında geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren sanatçı Barış Akarsu'nun annesinin yaşadığı eve hırsız girdi. Akarsu'nun odasında bulunan ödülleri, şapkası, takıları, gitarı ve birçok eşyası çalındı.

HIRSIZLAR KAYIPLARA KARIŞTI

Henüz 28 yaşında evladını kaybeden acılı anne, oğlunun eşyalarının çalınması ile ikinci bir şok daha yaşadı. Amasra Kum mahallesinde bulunan Barış Akarsu'nun annesinin yaşadığı evin kilidini kırarak içeri giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, sanatçının özel eşyalarını çalarak kayıplara karıştı. Polis hırsızlık olayı üzerine soruşturma başlattı.