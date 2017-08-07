Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulusoy'un yeni aracını çok beğenmesinden etkilenerek kendisi de satın almaya karar verdiği öğrenilen İynemli, önceki gün Etiler trafiğindeydi. Araç kullanan İynemli, oldukça dalgındı. Uzun zamandır Bige Önal'la aşk yaşayan yakışıklı oyuncunun, ismini baş harflerinden oluşan özel plakası dikkat çekti.