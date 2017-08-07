Ulusoy'un yeni aracını çok beğenmesinden etkilenerek kendisi de satın almaya karar verdiği öğrenilen İynemli, önceki gün Etiler trafiğindeydi. Araç kullanan İynemli, oldukça dalgındı. Uzun zamandır Bige Önal'la aşk yaşayan yakışıklı oyuncunun, ismini baş harflerinden oluşan özel plakası dikkat çekti.
Aras Bulut İynemli, arazi araçlarına merak sardı
07.08.2017 - 12:41 | Son Güncelleme: 07.08.2017 - 12:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Geçtiğimiz aylarda 155 bin TL'ye Ford Ranger marka arazi aracı alan Ulusoy'un ardından İynemli de aynı araçtan satın aldı.
Etiketler : Aras Bulut İynemli,çağatay ulusoy,
494511 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/494511.aspx
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