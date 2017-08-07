Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başrol oyuncuları ayrılan, yaptığı transferlerle yoluna devam etme kararı alan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin en çok sevdiği dizi Adı Efsane, reytinglerde aradığını bulamadı. Dizi final yapacak.

DİZİYİ GENÇ KADRODA KURTARAMADI

Geçen sezonun en dikkat çeken dizilerinden birisi iken başrol oyuncuları Erdal Beşikçioğlu, Gökçe Bahadır, Amila Ada ve Rojde Demirel'in ayrılmasıyla şok yaşayan diziyi gençlik aşısı da kurtarmadı. Şok ayrılıkların ardından genç oyuncularla devam etme kararı alan Adı Efsane, kadroyu Şenay Gürler, Ferit Kaya ve Simay Barlas gibi isimlerle takviye etmişti.

6 BÖLÜM SONRA EKRANLARA VEDA EDECEK

Yeniden izleyici karşısına çıkmaya başlayan "Adı Efsane" dizisi istenilen reytingi bir türlü yakalayamadı.Ve karar verildi.Adı Efsane 6 bölüm sonra ekrana veda edecek.