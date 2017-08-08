Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Barcelona'da forma giyen Arda Turan, İspanya'ya dönüş yaptı. Arda'nın Çeşme'den ayrılmadan önce bir oturuşta 200 midye yediği ortaya çıktı.

BİR OTURUŞTA 200 MİDYE YEDİ

Her yaz Çeşme'de tatil yapan Arda Turan'ın midye dolmayı özlediğini arkadaşlarına söylemesinin ardından, Aya Yorgi Koyu'ndan Alaçatı'daki bir başka mekana 200 midye getirildi. Arda Turan bir oturuşta midyelerin tamamını yerken, "Çok özlemişim bu lezzeti" dedi. 15 kilometre uzaktan gelen midyeleri yiyen Arda Turan ertesi gün Çeşme'den ayrıldı.

HANDE ERÇEL'İ GEÇTİ

Geçen günlerde Hande Erçel, ailesiyle birlikte Çeşme Aya Yorgi Koyu'ndaki White Beach'te görüntülenmişti. Oyuncunun 50 tane midye yemesi çok konuşulmuştu.