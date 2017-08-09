Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Deniz Seki 12 Ağustos'ta Kıbrıs'ta konser vermeye hazırlanıyor. Kalacağı otel çalışanları da onun için özel bir hazırlık içerisinde. Seki'nin odası Osmanlı Hanedanı gibi hazırlanıyor. Odasında yüzünü yıkaması için ibrikli gül suyu, kızılcık şerbeti, gümüş tarak, altın hamam tası gibi birçok detay yer alacak.