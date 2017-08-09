Deniz Seki 12 Ağustos'ta Kıbrıs'ta konser vermeye hazırlanıyor. Kalacağı otel çalışanları da onun için özel bir hazırlık içerisinde. Seki'nin odası Osmanlı Hanedanı gibi hazırlanıyor. Odasında yüzünü yıkaması için ibrikli gül suyu, kızılcık şerbeti, gümüş tarak, altın hamam tası gibi birçok detay yer alacak.
Deniz Seki'nin odası Osmanlı Hanedanı gibi hazırlanıyor
09.08.2017 - 08:41 | Son Güncelleme: 09.08.2017 - 08:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Deniz Seki 12 Ağustos'ta Kıbrıs'ta konser vermeye hazırlanıyor. Seki'nin odası Osmanlı Hanedanı gibi hazırlanıyor.
Etiketler : Deniz Seki,konser,
494938 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/494938.aspx
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