Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oyuncu Merve Boluğur ile şarkıcı Murat Dalkılıç'ın 3 yıllık evliliğinde sona gelindi.

SORUNLARI HALLEDEMEDİ

Sabah'ın haberine göre ayrılık dedikodularını yalanlamak için geçtiğimiz günlerde Bodrum'a eşinin yanına giden Merve Boluğur, sorunları halledemeyince İstanbul'a döndü.

ELİNDEN GELENİ YAPTI

Yakın çevresine göre 3 yıllık evliliklerini kurtarmak için elinden geleni yapan Merve Boluğur, İstanbul'a dönünce de yeni bir daire arayışına girdi.



"MASAL BİTİYOR" DEDİRTTİ

Merve Boluğur, 7 Ağustos'ta yaş gününü kutlayan eşi Murat Dalkılıç'ın da yanına gitmeyerek "Masal bitiyor" dedirtti.

Bodrum'da yakın dostlarıyla sabaha kadar doğum gününü kutlayan Murat Dalkılıç'a yakışıklı oyuncu Ekin Mert Daymaz da eşlik etti.