Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada gündeme oturan TRT Haber'deki “Bir Fikrin Mi Var?” adlı girişimcilik programındaki “Organik Hoşaf” projesinin sahibi Kübra Ağca, Karadeniz FM’de Emre Tuncer’in sunduğu Gecelik adlı radyo programında soruları cevapladı.

ACIMASIZCA ELEŞTİRİLDİM

Alzheimer çipi projesinin organik hoşafa yenildiği iddialarının asılsız olduğunu ve konuyu çarpıtıldığını söyleyen Kübra Ağca, TRT’de yayınlanmış ve birinci olmadığı kesinleşmiş bir projenin bazı haber kaynaklarında birinci seçilmiş gibi gündeme getirilmesine de anlam veremediğini ifade etti. Projesi ile ilgili yayınlanan yalan haberleri öğrendiğinde neler hissettiğini de anlatan genç mühendis, özellikle proje hakkında hiçbir bilgisi olmayan insanların, sadece projenin adından ve giyim tarzından yola çıkarak kendisini acımasızca eleştirmelerine şaşırdığını, ancak projesine olan inancını koruduğunu söyledi.

HOŞAFTAN DOLAYI DEĞİL PASTÖRİZE VE RAF ÖMRÜNDEN DOLAYI YÜKSELDİM

Karadeniz FM’deki yayın boyunca dinleyicilerin sorularını da yanıtlayan Kübra Ağca, Gıda Mühendisi olduğunu ve bu tarz projelerde doğallık ve maliyet konusuna dikkat ettiğini, böylelikle hoşafı pastörize etmeden, yani doğal halini koruyarak raf ömrünü uzattığını ve lojistik gibi konularda ortaya koyduğu faydaların girişimcilik açısından değerli olması sebebiyle projesinin yarışmada finale kadar yükseldiğine inandığını belirtti.

FİNALE ÇIKMAK HAYALDİ

Emre Tuncer’in, “Başlangıçta bu proje ile dereceye girebileceğini düşünüyor muydun?” sorusuna ise, “Aslında yarışmaya proje başvurusu yaptığımızda programa bile almazlar diye düşündük. Hatta proje ile dalga geçileceği bile aklımızdan geçti ama şansımızı denemek istedik.” diye cevap veren Ağca, projeye yatırımcı desteğinin henüz olmadığını ama kendi oluşturdukları marka ile ürünü satışa çıkaracaklarını söyledi.

ORGANİK HOŞAF GÖNÜLLERİN BİRİNCİSİ OLDU

Kübra Ağca, “Birçok haber kaynağının paylaştığının aksine finalde kazanan, hız ayarlı yol kasisi projesi oldu. Zaten finale kalan projeler arasından sadece kazanan proje açıklandı. Bunun dışında sıralama olmadı. Ama organik hoşaf projesi bütün projelerden daha çok konuşuldu ve popüler hale geldi. Aslında bunun da bir girişimcilik başarısı olduğu

söylenebilir.” dedi.

PROJEMİ ELEŞTİRENLERE EN İYİ CEVABI ORGANİK HOŞAF VERECEK

Vatan Şaşmaz ve jürinin hoşafı çok beğendiğini, tekrar tekrar içtiklerini anlatan Kübra Ağca, uluslararası pazarda milli bir içecek olarak hoşafın önemli bir yer edineceğine inandığını da belirtti. Projesini acımasızca eleştirenlere ise, “Beni eleştirenlere en iyi cevabı organik hoşafın kendisi verecek. Hatta eleştirenleri gizli gizli organik hoşaf satın

alıp içerken yakalayacağımdan eminim” şeklinde seslendi.