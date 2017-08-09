Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanal D'de sorunlu çiftleri barıştırma amacıyla yayın hayatın başlayan Asuman Dabak'la "Gel Barışalım" ilk gününde reytingde çakıldı.



EVLİLİK PROGRAMLARININ YERİNİ ALACAK

Evlilik programlarının yasaklanmasının ardından kanallar 'Barıştırma' programlarına yöneldi. Seda Akgül ve Hande Ataizi'nin FOX ekranında startını verdiği formata dün yeni bir isim daha katıldı. Ünlü dizi ve sinema oyuncusu Asuman Dabak, Kanal D'de "Gel Barışalım" isimli programıyla seyircilere 'merhaba' dedi.



İLK 100'E DAHİ GİREMEDİ

Sorunlu vatandaşları bir araya getirebilmek adına ter dökmeye başlayan Dabak'ın ilk gün reytingleri ise pek de iç açıcı değil. Total'de ilk 100 dahi giremeyen program, AB'de ise 0.7 ile 68'inci sıradan kendine yer buldu. Artı Film'in yapımcılığını yaptığı "Gel Barışalım" programı hafta içi her gün saat 10.00'da Kanal D'de ekranlarında boy gösteriyor.