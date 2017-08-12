Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni yayın dönemi öncesi TV dünyasında peş peşe flaş gelişmeler yaşanıyor. TRT 1'in yeni bölümleri merakla beklenen reyting rekortmeni günlük dizisi "Adını Sen Koy" cephesinde de büyük bir değişim yaşandı.

BAŞROLDE ÜNLÜ İSİMLER VAR

Başrollerini Erkan Meriç ve Hazal Subaşı'nın oynadığı sevilen dizi, adres değiştirdi. Atilla Cengiz ve Irmak Çengel'in yönetmen koltuğuna oturduğu "Adını Sen Koy", Star TV'ye transfer oldu.

TEKRAR BÖLÜMLERİ BİLE ÇOK İZLENİYOR

Yayın hayatına TRT 1'de başlayan, tekrar bölümleri de çok izlenen dizi, yeni bölümleri artık Star TV'de sevenleriyle buluşacak. Birsel Film'in çektiği günlük proje, üniversiteyi bitirdikten sonra aile şirketinin başına geçen Ömer ve Zehra'nın tutkulu büyük aşkını beyazcama taşıyor.

