Türkan Şoray, Manisa Alaşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Ala Akşamlar' yaz etkinlikleri kapsamında sevenleriyle birlikte açık havada 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filmini izleyecekti. Ancak doktoru, İstanbul dışında olan 72 yaşındaki sanatçıya, uzun sürecek bu yolculuk için kesinlikle izin vermedi.Şoray, doktorundan izin çıkar çıkmaz, ilk gideceği yerin Manisa Alaşehir olduğunu belirtti.
Türkân Şoray'a izin çıkmadı
12.08.2017 - 16:54 | Son Güncelleme: 12.08.2017 - 16:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Geçtiğimiz ay ameliyat olan Yeşilçam efsanesi Türkan Şoray'a, Manisa Alaşehir'deki 'Ala Akşamlar' etkinliği için doktorundan izin alamadı.
Etiketler : yeşilçam efsanesi Türkan Şoray,sağlık durumu,manisa,
495743 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/495743.aspx
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