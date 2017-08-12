Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkan Şoray, Manisa Alaşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Ala Akşamlar' yaz etkinlikleri kapsamında sevenleriyle birlikte açık havada 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filmini izleyecekti. Ancak doktoru, İstanbul dışında olan 72 yaşındaki sanatçıya, uzun sürecek bu yolculuk için kesinlikle izin vermedi.Şoray, doktorundan izin çıkar çıkmaz, ilk gideceği yerin Manisa Alaşehir olduğunu belirtti.