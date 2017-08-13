Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Röportaj: Şeyda Öksüz - Katıldığı Survivor yarışma programıyla tüm Türkiye’nin tanıdığı bir isim hâline gelen Sabriye Şengül, dövüş sporlarına gönülden bağlı. WKU Kick Boks Dünya Şampiyonu olan genç yetenek, ekim ayında Las Vegas’ta düzenlenecek organizasyona hazırlanıyor. Heyecanını gazetemizle paylaşan Şengül, samimi açıklamalarda bulundu. 1988 Trabzon doğumlu Sabriye “Başarımı, çok çalışmaya borçluyum. Hırslı ve mücadeleyi seven bir insanım. Her ne kadar Survivor parkurlarında gösteremesem de kendi işimde öyleyim. Ayrıca işimi severek yapıyorum”dedi. Las Vegas’ta düzenlenecek Bellator MMA’yı anlatan Şengül “Dünyanın en büyük 2. organizasyonu. Türkiye’mi en iyi şekilde temsil edeceğim. Tek hedefim şampiyonluk. Rakiplerimin hepsi çok güçlü. Bu dönem desteğe çok ihtiyacım var. Türk halkı bana inansın. Yurt dışında Türk bayrağını dalgalandırmak ayrı bir huzur veriyor. Ayrıca bu organizasyonda tek dövüşecek olan Türk benim. Gerçekten gurur verici” ifadelerini kullandı. Boksu herkese tavsiye eden başarılı sporcu “Hem kendini savunmayı öğrenmek hem de formda kalmak için özellikle kadınlara öneriyorum” diye konuştu. Survivor sonrası hayatındaki değişikliklere de değinen Sabriye Şengül, şunları söyledi: Dünya şampiyonuydum fakat beni az bir kitle biliyordu. Şimdi bütün Türkiye tanıyor. İran’dan, Azerbaycan’dan, Almanya’dan ve daha birçok ülkeden tebrik mesajları alıyorum. Bu beni daha da teşvik ediyor. Vücudum el verdiği müddetçe dövüşmeye devam edeceğim inşallah...