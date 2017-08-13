Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılmaz Erdoğan, ‘Münaşaka’ adlı gösterisiyle Harbiye Açıkhava Sahnesi’ndeydi. Güncellendiği şakaları ve hikayeleriyle binlerce hayranına seslenen oyuncuyu izleyenler arasında Nuri Bilge Ceylan, Ayşegül Aldinç, Gözde Türkpençe ve Vildan Atasever de vardı. Hayata dair tecrübelerini paylaşan Erdoğan, defalarca ayakta alkışlandı.

GösteriDe teknoloji ve akıllı telefonlara değinen sanatçı, selfie çılgınlığıyla ilgili, “Eskiden insanlar sanatçılara hayrandı, şimdilerde kendilerini keşfettiler” dedi. Whatsapp’la ilgili de konuşan Erdoğan, “İnsanları paranoyak ediyor. Mesajı gönderiyorsun, bir gözün telefonda kalıyor. Okundu mu, iki tık oldu mu, maviye döndü mü? Döndüyse niye yazmadı? Teknoloji beraberinde kaygı getiriyor” şeklinde konuştu.

Mesut Yılmaz/ Milliyet