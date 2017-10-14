Ünlü popçu Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman, Forum Kayseri'de mini konser verdi ve imza gününe katıldı. Forum Kayseri terasında düzenlenen konser öncesinde, yoğun güvenlik önlemleri alındı. Gençlerin yoğun ilgisiyle sahneye çıkan Tilki, birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi.
Aleyna Tilki'nin şarkılarına eşlik eden gençler, genç popçuyu görüntülemek için birbirleriyle yarıştı.
Aleyna Tilki konserine yoğun ilgi
14.10.2017 - 22:02 | Son Güncelleme: 14.10.2017 - 22:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ünlü popçu Aleyna Tilki'nin Kayseri'de verdiği konsere gençler yoğun ilgi gösterdi.
Ünlü popçu Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman, Forum Kayseri'de mini konser verdi ve imza gününe katıldı. Forum Kayseri terasında düzenlenen konser öncesinde, yoğun güvenlik önlemleri alındı. Gençlerin yoğun ilgisiyle sahneye çıkan Tilki, birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi.
Etiketler : Aleyna Tilki,Kayseri,konser,
511321 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/511321.aspx
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