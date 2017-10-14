Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü popçu Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman, Forum Kayseri'de mini konser verdi ve imza gününe katıldı. Forum Kayseri terasında düzenlenen konser öncesinde, yoğun güvenlik önlemleri alındı. Gençlerin yoğun ilgisiyle sahneye çıkan Tilki, birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi.



Aleyna Tilki'nin şarkılarına eşlik eden gençler, genç popçuyu görüntülemek için birbirleriyle yarıştı.