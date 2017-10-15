Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, 18-19 Ekim’de düzenlenecek TRT WORLD FORUM’a ilişkin konuştu. İbrahim Eren “Forum, siyaset ve medyanın Davos’u olacak. Fakat biz dünyada siyasal meselelerin çözüm ve insan odaklı bakış açısıyla tartışıldığı, çıkar merkezli olmayan ve fikir üreten bir organizasyon gerçekleştireceğiz. Bu Forum Türkiye’nin dünya sorunlarına çözüm fikirleri üretme misyonuna katkıda bulunacak ve vereceği mesajlar dünya kamuoyu tarafından takip edilecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi ‘Dünya beşten büyüktür’e doğru giden bir yapıya doğru evrildi. Bununla beraber bir belirsizlik çağı oluştu. Ne olacağını bilemiyoruz. Amerika, Rusya, Çin, Hindistan ayrı güçler. Türkiye, Almanya ve Avrupa... Çeşitli güç odakları var. Bu ana temayla forumu düzenliyoruz” diye konuştu. Forumun onur konuğunun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olduğu belirten Eren, Başbakan Binali Yıldırım’ın da açılışa katılacağını söyledi.