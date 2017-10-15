Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Demirci’nin nikah şahitliğini Berkay Tulumbacı ile Ozan Kalkan, Soral’ın ise Ekin Türkmen ve Ceylan Özen yaptı. Soral, Tuvana Büyükçınar’ın Tuvanam Couture tasarımı gelinlik giyerken, Demirci’nin damatlığı ise Serdar Uzuntaş tarafından iki ayda özel olarak tasarlandı. Yaklaşık 150 kişinin katıldığı kır düğünü konseptinin tasarımını ise Pink Wedding’e ait. İkilinin düğününe oyuncunun kardeşleri Bedirhan ve Bensu Soral’ın yanı sıra; Hakan Baş, Serkan Keskin, Tugay Mercan, Mert Öcal, çağatay tosun, Erol Özlevi, Kaan Yıldırım, Ezgi Eyüboğlu, Barış Kılıç, Metin Akdülger, Görkem Sevindik, Burak Sevinç, Selen Uçer, Çağdaş Onur Öztürk, Arif Pişkin ve Mehtap Bayrı gibi isimler katıldı.