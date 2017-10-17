Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yıl 54’üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Antalya Film Festivali, dünyaca ünlü Hollywood ve Fransız sinemasının yıldızlarını ağırlayacak. 21-27 Ekim arasında gerçekleşecek olan festivale Akademi ödülü, ‘SAG’ ve ‘BAFTA’ ödülü sahibi, ‘Altın Küre’, ‘Tony’ ve ‘Emmy’ ödülü adayı Amerikalı sinema ve tiyatro oyuncusu Christopher Walken ve Amerikalı aktör, yönetmen ve senarist Matt Dillon katılacak. Ayrıca kariyerine çocuk model olarak başlayan, 1998 yılında henüz 11 yaşındayken ilk Disney filmi olan ‘Parent Trap’ta oynayan Amerikalı oyuncu, model, pop şarkıcısı ve söz yazarı Lindsay Lohan, Oscar’a aday gösterilen ‘Altın Küre’ ödülü sahibi Fransız oyuncu Gérard Depardieu ile Amerkialı aktris Juliette Lewis sinemaseverlerle buluşacak.