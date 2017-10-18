Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yönetmen İsmail Güneş, 3 yıl önce 1.500 kişilik ekiple 7 ayrı şehirde çekimine başladıkları ‘Kervan 1915’ filmini, 6 Ekim’de sinemalarda gösterime girmesinin ardından geçen hafta vizyondan çekmişti. Güneş, bu kararına gerekçe olarak ‘dağıtım problemleri’ ve ‘salonların kötü tutumu’nu göstermişti. Yönetmen Güneş’e filmin başrol oyuncularından Ayşe Akın, destek verdi. Brüksel eski güzeli Ayşe Akın, Türk sinemasının kösteğe değil, desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi. Akın “Bu filmi yabancılar sahiplenirse işte o zaman kendi ülkem adına çok üzülürüm” dedi. Ayşe Akın, halkın filmlerle bilgilendirilmesi yerine cahilleştirilmek istendiğini belirterek şöyle konuştu: Böyle bir hassas konuyu ele alarak film yapmak zaten cesaret işidir. Sabrından, azminden ve cesaretinden dolayı, bu konuda İsmail Güneş hocamı takdir ediyorum. Filmi izleyenlerin, her karede özel bir mesajı görmesi gerekiyor. Zaten engeller, sansürler bu yüzden. Bu, çok güzel bir barış mesajıdır. Bunların dışında ülkemizin farklı şehirlerinden inanılmaz güzel görüntüler var. Ve böyle bir filme sansür yapılıyor. Çok üzülüyorum. Verilen büyük bir emek var ve ülkemiz buna sahip çıkmıyor. Ama ben inanıyorum; bu emeğin karşılığı boş kalmayacak...