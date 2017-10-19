Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Müzik piyasasını ‘Kurtlar Sofrası’ olarak niteleyen Akman, “Bazı ünlüler beni hala kabul etmiyorlar. ‘Gece Gölgenin Rahatına Bak’ ilk çıktığı zaman radyolar çalmadı, tarzımı algılayamadılar, yaşımdan dolayı kıskandılar, yerden yere vurdular ve benim bu piyasada barınmamı istemediler. Halk her yerde dinleyince radyolar da mecburen çalmaya başladı. Ben bazı şeyleri başarmışım, kabul görmek isterim, saygı duyulmasını isterim” diye konuştu.

“AİLEM BENİM ÇAĞATAY AKMAN OLDUĞUMUN FARKINDA DEĞİL”

Öncelikle aile yaşantısı ile ilgili merak edilen soruları cevaplayan Çağatay Akman, ailesinin kendisini müzik çalışmaları ile ilgili desteklediğini ifade etti ve “Fakat ailem benim Çağatay Akman olduğumun hala farkında değiller. Yani durumun ciddiyetinin farkında değiller. Babam beni hala bakkala ekmek almaya gönderir, ben de giderim” dedi. Yakın zamanda kendi hayatını kurmayı planladığını belirten Çağatay Akman, profesyonel müzik yaşantısının öncesinde Youtube’da covercı olduğunu söyledi. Yıldızının parladığı ‘Gece Gölgenin Rahatına Bak’ adlı şarkısının aslında tanınmadan önce hazır olduğunu ancak şarkıyı piyasaya sürmek için bir şirket aradığını ve bu şirket ile de yani 2645 müzik ile O Ses Türkiye’den Zeo vasıtasıyla tanıştığını açıkladı.

“ANNA RF PRİM YAPMAYA ÇALIŞTI”

Çağatay Akman, ANNA RF isimli grubun Jump isimli şarkılarından alıntı yapıldığı şeklindeki iddiası ile ilgili ise “Anna RF sadece prim yapmaya çalıştı, asıl kendisi şarkıyı çaldı, yani arakladı. Şarkının alt yapısı Mehmet Ali Sezer’in ‘Her şeyim Oldun’ adlı şarkısına ait. Ben üzerime düşen telifimi vermiştim” cevabını verdi.

“ŞARKININ BU KADAR ÇOK TIKLANACAĞINI BEKLİYORDUM”

“Bu yıla damgasını vuran “Gece Gölgenin Rahatına Bak” şarkısının bu kadar ilgi göreceğini bekliyor muydun? şeklindeki soruya “Bekliyordum” cevabını veren Çağatay Akman, “Sosyal medyada zaten çok çevrem vardı. Hepsini oraya akredite ettiğimde her şey değişti. Şarkının bu kadar tıklanacağını bekliyordum. Başarımı insanların şarkılarımı tekrar tekrar dinlemesine bağlıyorum” dedi.

“ALTERNATİFİM YOK AMA OLMASINI İSTERİM”

Özel bir TV kanalında yayınlanan ‘Bizim Hikaye’ adlı dizinin şarkısını da seslendiren Çağatay Akman, dizi müziğinin nasıl ortaya çıktığını ise şöyle anlattı: “Dizi müziği için teklif Abdullah Özdoğan’a geldi. Senaryo üzerinden o yazmıştı şarkıyı. Aranjörüm Volkan Bey stüdyoya çağırdı, şarkı okunacak dedi, okudum. Biraz üzerine bir şeyler yaptım. Daha önceden yazdığım bir nakarat vardı, onu ekledim. Yani yarım saatlik bir iş Bizim Hikaye.”

Kendi tarzını “Çağatay Akman tarzı” olarak tanımlayan Akman, “Alternatifim yok ama olmasını isterim. Ben kendi tarzımı oluşturdum” ifadelerini kullandı.