Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Modüler Sanat ve Koşanadam Organizasyon’un düzenlediği İstanbul’un ilk ve tek gençlik festivali ‘Genç Bi Şenlik’, yarın Sarıyer Life Park’ta başlıyor. 21 yaş üzerinin katılmadığı ilk etkinlik olan şenlikte Gripin, Can Bonomo, Kalben, Pera, Sattas, Ezhel ve Edis gençlerle buluşacak. ‘Genç Bi Şenlik’, Türkiye’nin dört bir yanındaki gençleri buluşturuyor. Festival alanında alkol ve sigara olmayacak. Şenlikte ayrıca gençleri bekleyen çeşitli aktiviteler de yer alacak.