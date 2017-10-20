Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Deniz Çakır’la birlikte başrollerini paylaştığı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisiyle büyük beğeni toplayan Oktay Kaynarca, instagram hesabından ilginç bir paylaşım yaptı. Başarılı oyuncu, takipçileriyle paylaştığı kendi fotoğrafına, "Yol ayrımları vardır bazen yolculuklarımızda, isteyerek ya da istemeyerek. O ayrımlarda belli olur gerçek dostluklar arkadaşlıklar, kimin kimi nasıl taşıdığı, nasıl değer verdiği aslında nereye koyduğu. Yolculuk devam eder etmesine etmelidir de, bazen azalarak da çoğalabileceğimizi unutmadan" notunu yazdı.