Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor 2016'da ünlüler takımında yarışan Nagihan Karadere hırsıyla akıllara kazınmıştı. Yarışmadayken kocasının ihanetine uğrayan Nagihan, kendisine hemen sevgili yapmıştı. Sevgilisiyle hayvanat bahçesine giden Nagihan, korku dolu anlar yaşadı.

YAVRU ASLANIN ISIRMASIYLA ÖDÜ PATLADI

Hayvanat bahçesinde yavru aslanın yanına giden Nagihan, fotoğraf çekilmek için korunaksız alana girdi. Aslan, önce Nagihan'ın kolunu tırmaladı daha sonra da sırtından ısırmaya çalıştı. Nagihan tişörtü sayesinde son anda kurtuldu.