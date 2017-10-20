Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Eşref Kolçak trafik kazası yaptı. 92 yaşındaki Kolçak kazayı yara almadan atlattı.

ÇARPMAMAK İÇİN DİREKSİYONU KIRDI

Kaza, Bursa'nın Gemlik ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kendi kullandığı 16 ZR 190 plakalı otomobili ile evinden çıkan Eşref Kolçak, ana yola çıktığı esnada minibüsle karşı karşıya geldi. Minibüse çarpmamak için direksiyonu kıran Kolçak, yolun karşısındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kaza sonra otomobilde maddi hasar meydana gelirken, Kolçak'ın otomobili trafik polislerinin ve çekici yardımıyla kaldırıldı.

YETKİLİLERE ÇAĞRIDA BULUNDU

Kazayı yara almadan atlatan Kolçak, "Bu bölgede trafik akışı çok hızlı. Rampa aşağı viraj olduğu için burada bu tür kazalar sürekli oluyor. Yetkililer bu bölgeye bir çözüm bulmalılar. Sinyalizasyon kurulması en doğrusu olur" dedi.

Kaza ile alakalı tahkikat devam ediyor.