Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medya hesaplarını oltalama (fishing) metoduyla çalarak, şantaj ve tehditle para kopartan hacker’lara yönelik operasyon düzenlenmişti. Tamer Karadağlı, Erdal Özyağcılar, Gamze Özçelik, Berk Okyay gibi 50’nin üzerinde ünlü ismin hesaplarını çalan 46 şüpheli gözaltına alınmıştı. Önceki gün mahkemeye çıkarılan 28 şüpheliden 14’ü tutuklandı; diğer 14 zanlı ise ‘adli kontrol’ şartı ile serbest bırakıldı. Hesabı ele geçirilen ve çetenin dolandırmaya çalıştığı ünlüler arasında yer alan tiyatro ve sinema sanatçısı oyuncu Tamer Karadağlı, şüphelilerin yakalanması ve tutuklanması üzerine İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gelerek polis ekiplerine teşekkür etti. Karadağlı, şüphelilerin yalnız kendisini değil pek çok kişiyi ağına düşürdüğü ve hesaplarını ele geçirdiğini söyledi. Karadağlı “Bir sosyal medya hesabıma onaylı hesap için mesaj geldi. Ben de bunu bilinçsiz bir şekilde açtığım anda hesabım gitti. Şüpheliler bunun üzerine ‘Bize para ver’ diye tehdit etti. ‘Vermezsen seni rezil ederiz pişman olursun’ gibi şantaj yaptılar. Olayın ertesi günü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne geldim ve şikâyetçi oldum. Bu insanlar kendilerine bunu iş edinmişler. İş adamları, oyuncular, şarkıcılar, kadınlar ve erkekleri farklı farklı şekilde suçlayabilecek hâlde organize olmuşlar. Paralel, çapraz hesap açıyorlar. Birinin hesabını çaldıktan sonra biriyle yazışıyormuş gibi yapıyorlar. Resim koyuyorlar bir sürü. Senin hesabından bak böyle yazışmalar yapmışsın diye” dedi.



2 bin lira için...

KAN EMİCİ VAMPİRLER

Mağdurların emniyete gitmesi gerektiğini belirten Karadağlı “Benden 2 bin lira gibi komik bir para talep ettiler. Ben bunları kan emici vampirlere benzetiyorum” diye konuştu.



Sadık Kahraman-Caner Sönmez İSTANBUL İHA