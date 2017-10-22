Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, Kaya İzmir Thermal&Convention’da düzenlenen özel bir konserde hayranlarıyla bir araya geldi. O Ses Türkiye’de yer aldığı için Mayıs ayına dek hiçbir konsere çıkmayacağını dile getiren usta sanatçı, dillerden düşmeyen şarkılarını bin 600 hayranının eşliğinde seslendirdi. Sahneye parfüm şişesiyle çıkan Tilbe, "Koku benim için çok önemli, güzel kokmak lazım’’ dedi. Yaklaşık 3 saat boyunca sahnede kalan Tilbe, “Bu gece formumdayım, sahneden inmek gibi bir niyetim yok. Repertuarın dışına çıkıp içimden geçen tüm şarkıları söyleyeceğim. Hadi beraber hüzünlenip beraber oynayalım” şeklinde konuştu. Usta sanatçı gösterdiği sahne performansı ile sevenlerinden tam not aldı. Eğlenceli parçaları ile konuklarına coşku dolu bir gece yaşatan Tilbe, zaman zaman söylediği slow şarkılarla da duygu dolu anlar yaşattı.