Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin Los Angeles eyaletinde bu yıl ilki düzenlenen Hollywood Türk Film Festivali, büyük ilgi gördü. Festivalin açılışı Paramount Stüdyoları’nda görkemli bir törenle gerçekleşti. Yabancı konukların yanı sıra Türkiye’yi temsilen Demet Akbağ, Meryem Uzerli, Selçuk Yöntem, Hilâl Saral, Kaan Urgancıoğlu ve Hidayet Türkoğlu gibi birbirinden önemli isimler de açılışta yer aldı. Büşra Pekin’in sunuculuğunu yaptığı gecenin açılış konuşmasını festivalin kurucusu ve Golden Globe üyesi olan Barbaros Tapan yaptı. Tapan, Hollywood ile Türk dizi/sinema sektörünün bağının bu festivalle güçleneceğini belirtti. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Türk sinemasının başarılı ismi Demet Akbağ ve Altın Küre sahibi ünlü oyuncu Jacqueline Bisset’e “Hollywood Türk Film Festivali Onur Ödülü” verildi. Los Angeles Press Kulübü eski Başkanı ve Golden Globe üyesi Ali Sar’a ise özel plaket takdim edildi. Oscar adayı “Ayla”, açılış filmi olarak festivalde yüzlerce davetli tarafından izlendi. Selçuk Yöntem “Festival, klasik ve geleneksel bir hâle gelecek” ifadelerini kullandı. Demet Akbağ, festivalden heyecan duyduğunu ifade ederken, Meryem Uzerli de festivale katıldığı için gurur duyduğunu söyledi.