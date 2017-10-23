Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Afrika’nın turizm şehri Cape Town’da bu yıl 11’incisi düzenlenen Cape Town Uluslararası Film Festivali’nde “Babamın Kanatları” isimli film, Grand Prix ödülüne layık görüldü. “Ayla: Savaşın Kızı” filminin kurgusunu yapan Mustafa Preşeva’ya en iyi kurgu yönetmeni ödülü verildi. Türk Hava Yollarının (THY) sponsor olduğu festivalde, pek çok ülkeden 100’den fazla film gösterildi. Festivalde jüri üyesi olan Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Federasyonu Başkanı Alin Taşçıyan, Afrika’da Türk filmlerinden çok Türk dizilerinin izlenme potansiyeli olduğunu ifade ederek “Bu bağlamda dizilerin Güney Afrika’da filmlerin önünü açacağına inanıyorum” dedi.