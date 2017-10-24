Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yönetmenliğini Ömer Uğur’un üstlendiği, TRT 1’in yeni dizisi “Aslan Ailem” seyirciyle buluştu. İstanbul TRT Tepebaşı Stüdyoları’nda düzenlenen dizinin galasına, oyuncuların yanı sıra televizyon, medya ve sinema dünyasından birçok ünlü isim katıldı. Yönetmen Uğur “Dizimiz; basit, komik, yalın, duygusal ve sempatik bir aile komedisi. Dizide çok büyük iddialar, entrikalar, laflar yok” dedi. Dizinin yapımcılarından Yusuf Esenkal “Türk halkının Yeşilçam’dan seyretmeye alışkın olduğu bir aileyi ekrana taşıyoruz ama daha güncel hikâyelerle” diye konuştu. Çekimleri İstanbul Poyrazköy’de yapılan dizide Hakan Salınmış, Burcu Özberk, Akın Akınözü, Ferdi Sancar, Bora Akkaş rol alıyor.