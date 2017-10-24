Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbullu Gelin 12. bölüm fragmanı yayınlandı! İstanbullu Gelin 12 .bölüm fragmanı İZLE. İstanbullu gelin fragmanı ne zaman yayınlanacak sorularınızın cevabı burada. İstanbullu gelin son bölüm de nefesler tutulmuştu. Emir'e babasının Faruk olduğu açıklandı. Şoke olan Emir Süreyya'nın yanına koştu. Süreyya ise kendisinin sıkıntısını unutup Emir'e destek oldu. İstanbullu gelin 12. bölüm fragmanı izle. Süreyya ile Faruk arasındaki çekişme ise devam etti. İstanbul'dan duruşmaya giden Süreyya yolda kaza geçirdi. Faruk ise mahkeme salonunda bekliyordu. Son an da mahkemeye yetişen Süreyya Faruk'tan ayrılmak istemediğini söyledi. Bütün nefesler tutuldu. Barışan Süreyya ve Faruk'a annesi ne cevap verecek. İstanbullu gelin 12 bölüm de neler yaşanacak? İstannbullu gelin son bölüm özeti ni açıkladık. Tüm merak ettiklerinizi "İstanbullu Gelin yeni fragmanı yayınlandı! | İstanbullu Gelin 12 .bölüm fragmanı İZLE" başlıklı haberimizden bulabilirsiniz.

İSTANBULLU GELİN 12. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Star TV ekranlarının nefes kesen dizisi İstanbullu Gelin son bölüm izleyicilerle 20 Ekim 2017 Cuma akşamı buluştu. Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken İstanbullu Gelin son bölümde yaşanan gelişmeler ilgi uyandırdı. Faruk ve Süreyya adliyede! Boşanacakları kesinleşen Süreyya ve Faruk kendi sorunlarıyla baş başa kalırlar. Süreyya, İstanbul’da yeni bir hayat kurmanın yollarını ararken Can’dan gelen teklifle bir seçim yapmanın eşiğine gelir. İstanbullu Gelin son bölümde Faruk ve Süreyya boşanmanın eşiğine geldi. Mahkemeye saatler kala Boranlar adına sürpriz bir gelişme yaşanır. Peki İstanbullu Gelin ekrana gelen son bölüm ardından 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Babasının Faruk olduğunu öğrenen Emir’in hamlesi ise Begüm’ün canını çok sıkar. Öte yandan Osman ile Burcu’nun ilişkisi tatsız bir tesadüfle yeni bir boyut kazanır. Mahkemeye saatler kala yaşananlar Boran’lar için yeni bir dönemin başladığının habercisidir.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Faruk ve Süreyya adliyede! Boşanacakları kesinleşen Süreyya ve Faruk kendi sorunlarıyla baş başa kalırlar. Süreyya, İstanbul’da yeni bir hayat kurmanın yollarını ararken Can’dan gelen teklifle bir seçim yapmanın eşiğine gelir.

Babasının Faruk olduğunu öğrenen Emir’in hamlesi ise Begüm’ün canını çok sıkar. Öte yandan Osman ile Burcu’nun ilişkisi tatsız bir tesadüfle yeni bir boyut kazanır. Mahkemeye saatler kala yaşananlar Boran’lar için yeni bir dönemin başladığının habercisidir.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM HD İZLE

İSTANBULLU GELİN KONUSU NEDİR?

İstanbul’da yaşayan Süreyya genç yaşta annesini ve babasını kaybetmiş hayatın ağır yükünü sırtlamış çok güzel ve gururlu bir genç kızdır. Ansızın karşısına çıkan Bursa’lı zengin ve karizmatik iş adamı Faruk’a aşık olup Bursa’ya gelin gitmesiyle başlayan dramatik bir aşk hikayesi. İstanbul’da yetişmiş olan Süreyya özgürlüğüne düşkün, modern bir kadınken, Faruk ise modern görünümüne rağmen ailesine, gelenek ve görenekleri sıkı sıkıya bağlıdır.

Süreyya eve adımını atarken ev halkını yavaş yavaş tanıyacaktır. Herkesin tek hakimi olmak isteyen kayın validesi Esma hanım, tek işi genç kızın ayağını kaydırarak onun statüsünü elde etmek isteyen eltisi İpek, Kocasının her biri birbirinden sorunlu olan kardeşleri Fikret, Osman ve Murat ile boğuşurken Faruk ise hiç hesapta yokken ortaya çıkan sürpriz düşmanıyla baş etmek zorunda kalacaktır. Olaylar geliştikçe neredeyse 400 yıldır tüm haşmetiyle dimdik ayakta duran konak temellerinden sallanacak ve tüm aile bundan nasibini alacaktır.

İSTANBULLU GELİN OYUNCULARI

Özcan Deniz; (Faruk) Ankara Elmadağ ilçesinde dünyaya gelen usta şarkıcı ve oyuncu 19 Mayıs 1972 yılında doğmuştur. Aslen Ağrı’lıdır. Yaptığı filmler ve diziler ile izleyicinin kalbine taht kurmuştur. En son Star Tv ekranlarında yayınlanan Kaderimin yazıldığı Gün dizisinde Kahraman karakterine hayat vermiştir. Yine çok popüler bir dizi olan Karagül dizisinde de rol almıştır.

Aslı Enver; (Süreyya) 10 Mayıs 1984 Londra doğumlu 31 yaşındaki genç oyuncunun Birkan Sokullu eski eşidir. 12 yaşında kadar Londra’da yaşayan Aslı Enver daha sonra ilesi ile birlikte Türkiye’ye taşınmıştır. Haliç Üniversitesi’nde eğitimini tamamlamıştır. Tamam Mıyız?, Kardeşim Benim gibi sinema filmlerinde rol almıştır. Oynadığı filmlerin yanı sıra Hayat Bilgisi, Kavak Yelleri, Suskunlar, Kayıp, Bana Artık Hicran De gibi dizilerde rol almıştır.