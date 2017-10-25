Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gelecek sene düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesinde prova niteliği taşıyan Marmaris Rallisi’nde unutulmaz bir gösteri yaşandı. Bugün yeni yayın dönemine başlayacak olan Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, Türkiye Ralli Şampiyonu Yağız

Avcı’nın aracında ralli tecrübesi yaşadı. Avcı’nın aracında sağ koltuğa oturan Düzyatan, zorlu pistte Red Bull sporcusu Yağız Avcı’ya destek verdi. İlk defa ralli arabasına binen Engin Altan Düzyatan “Çok farklı bir deneyimdi. Çok hızlı ve eğlenceliydi” diyerek heyecanını dile getirdi.