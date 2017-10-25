Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meme kanserine karşı farkındalık oluşturmak hedefiyle senaryosu hazırlanan “Kalpten Gerdanlık” adlı sinema filminin çekimleri Mersin’de yapıldı. Sağlık Bakanlığının da destek verdiği filmin yönetmeni ve bazı oyuncuları da meme kanseriyle mücadele ederken, bir yandan da çekimleri en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Film yönetmeni Sultan Nil Turan “Kanser beni yolumdan alıkoyamadı” dedi. Filmin başrol oyuncusu Bahar Özkan da kanserle mücadele ettiğini ifade ederek “Bu hastalığa yenilmedim. 14 yıldır hastalıkla mücade ediyorum” dedi.