Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diriliş Ertuğrul yeni sezonu ile özlemi sonlandırıyor. Milyonların beklediği Diriliş yeni bölüm bu akşam sevenlerinin karşısına çıkacak. Ancak herkesin kafasını karıştıran bir soru var. Ertuğrul dizide olacak mı? Diriliş Ertuğrul yeni sezon u ile izleyicileri şaşırtacak gibi. Başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın yer aldığı TRT 1'in en çok izlenen dizisi olan Diriliş Ertuğrul yeni sezon ilk bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşacak.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 92. BÖLÜM İZLE - YENİ SEZON

ENGİN ALTAN DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Günlerdir merakla bekleyen izleyiciler Ertuğrul'un yeni sezon tanıtımında yer almaması üzerine Engin Altan Düzyatan diziden ayrılıyor mu sorularını sormaya başladı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Büyük bir orduyla birlikte Hanlı Pazar’a baskın yapmak üzere gelen Vasilius, Ertuğrul’un tuzağına düşmüş ve Ertuğrul tarafından öldürülmüştür. Ertuğrul şimdi gözünü Karacahisar kalesine dikmiştir. Peki Sultan, Kalenin fethi için ordusuyla Ertuğrul’a destek olacak mıdır? Ertuğrul başsız kalan kaleye Selçuklu sancağını dikebilecek midir? Diğer yandan Ekaterina, kaledeki boşluktan istifade ederek imparatora mektup yazmış ve yetki istemiştir. Ertuğrul’ların ve Çavdar’ların zaaflarını bilen Ekaterina’nın bu talebi imparator tarafından kabul görecek midir? Ekaterina Ertuğrul’a karşı nasıl bir hamlede bulunacaktır?

DİRİLİŞ'E YENİ İSİM DAHİL OLDU

Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni sezona Karaca Hatun rolüyle Aslıhan Güner de katıldı. Aslıhan Güner’in canlandırdığı Karaca Hatun karakteri şeytani bir kadındır. Bahadır Bey’in karısı ölünce onunla evlenmiştir. Bahadır Bey’e erkek evlat verebilmek

için her şeyi yapmış ancak olmamıştır. Ava çıkar, at biner ve aynı zamanda savaşçıdır. Yeri geldiğinde sözleriyle karşısındaki yerle bir edebilir.