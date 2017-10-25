Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk rock müziğin sevilen isimlerinden Teoman, online konserler serisi olarak düzenlenen Red Bull Canlı Sahne’de müzikseverlerle buluştu. Zorlu PSM Studio’da gerçekleşen konseri ekran başından binlerce kişi izledi. İstanbul’da Sonbahar şarkısıyla konsere başlayan, O, Serseri, Papatya, Bugün, Paramparça gibi en sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı bir saatlik konserin sonunda bis yapıp sahnede kalarak, hayranlarına benzersiz bir coşku yaşattı. H