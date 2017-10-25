Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burak Özçivit'e ne oldu son dakika haberi. Burak Özçivit hastaneye kaldırıldı. Burak Özçivit'e ne oldu, Burak Özçivit iyi mi? Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'ten son dakika haberi geldi. Hastaneye kaldırıldığı öğrenilen oyuncunun ayak bileğindeki bağların koptuğu öğrenildi. Peki Burak Özçivit'in durumu nasıl? İyi mi? Burak Özçivit'e ne oldu? Tüm detaylar haberimizde

ÜZEN HABER

Kerem Bürsin ve Burak Özçivit, yapımcılığını Taff ve Brk's Yapım'ın üstlendiği, iki askerin mücadelesini anlatan "Can Feda" filmi için geçen günlerde Eskişehir'e gitmişti. Çekimler sürerken Burak Özçivit'ten kötü haber geldi.

AYAK BİLEĞİNDEKİ BAĞLAR KOPTU

Duymayan Kalmasın'ın haberine göre; Burak Özçivit film setinde sakatlandı. Burak Özçivit apar topar hastaneye kaldırıldı. Oyuncunun ayak bileğindeki bağların koptuğu öğrenildi.