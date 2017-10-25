Rock and roll müziğinin otoriter isimleri arasında gösterilen Fats Domino, aynı türde müzik yapmış olan Elvis Presley ve The Beatles grubu gibi isimlerden etkilendi. Müzik kariyerine piyano ile başlayan Fats Domino, Rolling Stone’nin yayınladığı ‘Tüm Zamanların En İyi 25 Sanatçısı’ listesinde de yer alıyor. 50 yılı aşkın müzik kariyerinde, Fats Domino’nun eserleri 65 milyondan fazla sattı.
Müzisyen Fats Domino hayatını kaybetti
25.10.2017 - 20:54 | Son Güncelleme: 25.10.2017 - 20:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rock and roll müziğinin efsane ismi Fats Domino, 89 yaşında ABD'nin New Orelans şehrinde hayatını kaybetti. Bir döneme damgasını vurmuş dünyaca ünlü müzisyen Fats Domino kariyeri boyunca 65 milyonun üzerinde albüm sattı.
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