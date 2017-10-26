Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DeFacto’nun reklam yüzü Hande Erçel, kış aylarına özel bir koleksiyon için kamera karşısına geçti. Kadife koleksiyonu için yaklaşık 70 kişilik ekiple çekilen reklam filminin yönetmenliğini Gönenç Uyanık, görüntü yönetmenliğini ise Cannes Lions ödüllü Ray Coates üstlendi. Orion Stüdyoları’nda gerçekleşen çekimler bir gün sürerken, Hande Erçel kadifeler içinde göz kamaştırdı. Reklam filminin yanı sıra koleksiyonun rengârenk çekimleri ünlü moda fotoğrafçısı Tamer Yılmaz tarafından gerçekleştirildi. Markanan kadife koleksiyonunda, elbiseler, bluzlar, bomber ceketler ve birbirinden şık parçalar yer alıyor.