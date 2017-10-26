Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

54. Uluslararası Antalya Film Festivali’nin yarın gerçekleşecek olan kapanış törenine yıldız yağacak. Dünyaca ünlü oyuncular Lindsay Lohan, Matt Dillon, Anthony Delon ve Adrian Greiner ile resmî seçkide yer alan “Florida Project” filminin oyuncuları Bria Vinaite, Mela Murder; “Misafir” filminin oyuncusu Saba Mubarak; “April’s Daughter” filminin oyuncusu Joanna Larequi ve Jüri Başkanı Elia Süleiman’ın eşi Lübnanlı şarkıcı Yasmine Hamdan Antalyalılarla buluşacak. Kariyerine çocuk model olarak başlayan, 1998 yılında henüz 11 yaşındayken ilk Disney filmi olan Parent Trap’ta oynayan Amerikalı oyuncu, model, pop şarkıcısı ve söz yazarı Lindsay Lohan, 70’lerde başlayan kariyerine, 80’lerde gençlerin hayran olduğu isim olarak devam eden Akademi ve SAG ödüllü Amerikalı aktör, yönetmen ve senarist Matt Dillon, ünlü Fransız aktör Alain Delon ve Nathalie Delon’un oğlu Amerikalı aktör Anthony Delon ve Emmy ödüllü “Entourage” dizisinde oynadığı “Aktör Vincent Chase” karakteri ile tanınan Amerikalı aktör Adrian Greiner, Antalya’da bir defa daha yıldızlar geçidi yaşatacak. Ayrıca “Florida Project” filminin oyuncuları Bria Vinaite, Mela Murder, “Misafir” filminin oyuncusu Saba Mubarak, “April’s Daughter” filminin oyuncusu Joanna Larequi ve Jüri Başkanı Elia Süleiman’ın eşi Lübnanlı şarkıcı Yasmine Hamdan da kapanışta Antalya’da olacak. ANTALYA İHA