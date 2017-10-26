Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manolya Onur kimdir? Eski Türkiye Güzeli Manolya Onur neden öldü? Manolya Onur ne zaman Türkiye güzeli seçildi. 18 Ekim'den bu yana özel bir hastanede tedavi gören Manolya Onur'un beyin ölümü gerçekleşti. Peki Manolya Onur'a ne oldu, neden öldü? Manolya Onur 18 Ekim'de ani gelişen akciğer embolisi tanısıyla hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi devam eden Onur'un beyim ölümünün gerçekleştiğini dün gece doktoru açıkladı. Doktorunun yaptığı açıklama; "18 Ekim 2017 tarihinde ani gelişen masif akciğer embolisi tanısıyla hastanemize gelen ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Sayın Manolya Onur'un beyin ölümü gerçekleşmiştir." şu şekildeydi. Manolya Onur kimdir, yaşı kaç, nereli gibi merak ettiklerinizi "Manolya Onur kimdir? (Eski Türkiye Güzeli Manolya neden öldü)" başlıklı haberimizden öğrenebilirsiniz

MANOLYA ONUR NEDEN ÖLDÜ

Hastaneden yapılan açıklamada, "18 Ekim 2017 tarihinde ani gelişen masif akciğer embolisi tanısıyla hastanemize gelen ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Sayın Manolya Onur'un beyin ölümü gerçekleşmiştir." denildi.

MANOLYA ONUR KİMDİR?

1975 Türkiye İkinci Güzeli Manolya Onur, 1955 yılında doğdu. Son Osmanlı halifesi Abdülmecid'in torunu Haydarabad Nizamı Mukarram Bereket Jah (84) ile 1990'da evlenip, 1994'te boşandı. Bu evlilikten Prenses Nilüfer Jah (25) doğdu. Manolya Onur eski eşinden 2006'da 5 milyon dolar tazminat kazandı. Paranın hepsini alamadı.