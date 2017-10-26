Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Stranger Things dizisi Türkiye'deki fanlarını sevindirecek bir tanıtıma imza attı. Stranger Things dizisi ilk sezonuyla büyük ilgi görmüştü. Netflix tarafından yayınlanan Stranger Things'in ikinci sezonuna da çok az kaldı. Yarın başlayacak yeni sezon öncesi Netflix Türkiye, dizinin teaserını yayınladı.

İlk kez 15 Temmuz 2016'da yayınlanan Stranger Things, birinci sezonuyla ses getirmişti. Dizinin ikinci sezon teaserında Barış Manço'nun Dönence şarkısı kullanıldı.

Konusu 1980'li yıllarda geçen ve çocukları ani bir şekilde ortadan kaybolan ailenin yaşadıklarına odaklanan Stranger Things'in ikinci sezonun tüm bölümümleri aynı anda gösterime sokulacak.