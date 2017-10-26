Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ayağından sakatlanan ünlü oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı. İlk tedavisi Eskişehir’de yapılan Burak Özçivit’in ayak bileğindeki bağların koptuğu öğrenildi.

Ayağının üstüne basamayan Burak Özçivit, dün akşam saatlerinde Eskişehir’den İstanbul’a getirildi.

İstanbul’daki doktoruna ayağını gösteren Burak Özçivit, muayene sonucunda yaklaşık 1 ay ayağının üstüne basmaması gerektiğini öğrendi.

Burak Özçivit, Kerem Bürsin’le oynadığı, Eskişehir’de devam eden, yapımcılığını TAFFve BRK’S Yapım'ın üstlendiği, iki askerin mücadelesini anlatan “Can Feda” filminin çekimlerine bir ay süreyle ara verildi.