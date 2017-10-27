Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Kızılayı ve AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanlığının Arakan’da kurulacak konteyner kentte mahalle oluşturmak üzere “Yardım Elini Uzat” sloganıyla gerçekleştirdiği yardım kampanyası, Eminönü Yeni Camii önünde düzenlenen kermesin açılışıyla başladı. Kermesin açılışına katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye’den binlerce kilometre ötedeki Arakan’da yaşanan drama sessiz kalamayacaklarını, oradaki mazlum kadınlar ve çocukları bir nebze de olsa rahatlatmak adına bir araya geldiklerini ifade etti. Türk Kızılayı İstanbul Şubesi Başkanı İlhami Yıldırım, her ilçeden en az 5 ev olmak üzere, Arakan’da alt limit olarak 200 ev yapma hedefleri olduğunu bildirdi. Dün Çırağan Sarayı’nda yine Arakan için farklı bir etkinlik yapıldı. Organizatör Hürrem Ahu Kalfa Özdemir, Arakan’a yardım için ‘’Bir El de Sen Ver’’ sloganıyla alışveriş etkinliği düzenledi. Giyim, züccaciye, takı, aksesuar satışı yapan 72 firmanın yer aldığı alışveriş etkinliğinden elde edilen gelir, Kızılay aracılığıyla Arakan’da zulüm gören Müslümanlara gönderilecek. Yusuf Güney, Niran Ünsal, Lara, Aslı Hünel, Ersan Er, Sevda Türküsev, Bala Sarı ve Fulden Uras gibi birçok sanatçının katıldığı etkinlik, gece geç saatlere kadar sürdü.