Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TRT 1’de ekrana gelecek ‘Mehmetçik Kutü’l- Amare’ dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Mehmet ve arkadaşlarının Birinci Cihan Harbi’ndeki destansı hikâyesinin anlatıldığı dizinin proje tasarımını, yapımcılığını ve senaristliğini Mehmet Bozdağ, yönetmenliğini ise Mustafa Şevki Doğan üstleniyor. Dizinin başrollerini İsmail Ege Şaşmaz, Kaan Taşaner, Serdar Gökhan, İlker Aksum, İsmail Hakkı Ürün ve Cavit Çetin Güner paylaşırken, dizide 42 ana cast oyuncusu bulunuyor. Dizi için İstanbul Beykoz/Riva’da 300 dönüm arazi üzerine 60 sokağı ile Kut Şehri, Kut Kalesi, Dicle Nehri, Bağdat Şehri, hanlar, çarşı, siperler, istasyonlar ve nehirde yüzen gambotlar inşa edilerek Türkiye’deki en büyük film/dizi platosu yapıldı. Yine dizi için döneme ait bine yakın kostüm, binlerce savaş malzemesi ve aksesuar yeniden imal edilirken 250 çadır, toplar ve döneme ait muhtelif araçlar üretildi. Ayrıca dizide kullanılmak üzere 60 at satın alınarak eğitildi. Dizinin hazırlık süreci 2 yıl sürerken, 150 kişilik set/aksiyon ekibi oluşturuldu. Dizinin ana cast oyuncuları ve set/aksiyon ekibi yerli-yabancı özel eğitmenler tarafından altı ay süreyle at binme, silah atışı, pentatlon, yakın dövüş, intikal, gece eğitimi, kamp gibi askerî eğitime tabi tutuldu.